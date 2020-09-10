Тульский филиал ГИМ откроется 27 сентября на ул.Металлистов Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Тулу на улицу Металлистов, дом 10 приезжают экспонаты. Там, в особняке Белолипецких расположился новый для города филиал Государственного исторического музея. Отметим, что двери музея еще не открылись для посещения, однако подготовка к этому событию уже идёт полным ходом. Само же открытие состоится 27 сентября 2020 года.

Так, музей встретит своих гостей выставкой «Шедевры и реликвии Исторического музея», . Там будут представлены произведения декоративно-прикладного искусства, предметы этнографии, археологические артефакты, оружие, живопись.

Однако, порадует посетителей не только красота экспонатов, но и внутренний двор музея. Он похож на Красную площадь в миниатюре. Здесь можно будет прогуляться, полюбоваться макетами зданий храма Василия Блаженного и Государственного исторического музея.