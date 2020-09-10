Губернатор Тульской области наградил Марину Кузину Фото: материалы пресс-служб

В четверг, 10 сентября, в Туле состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград, посвящённая Дню Тульской области. Награды жителям региона вручал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Так, звание «Почетный гражданин Тульской области» первый заместитель генерального директора Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Марина Кузина. Она проработала на своем месте более 50 лет. Марина Николаевна активно участвовала в формировании огромной коллекции изобразительного искусства и продолжает вносить огромный вклад в развитие культуры и музейного дела всей России.

Напомним, что награду получила и семилетняя туляка Даша Павлова за спасение маленького мальчика в бассейне в Крыму.