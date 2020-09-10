Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Губернатор Тульской области наградил Марину Кузину

Марина Николаевна получила звание «Почетный гражданин Тульской области»
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Губернатор Тульской области наградил Марину Кузину

Губернатор Тульской области наградил Марину Кузину

Фото: материалы пресс-служб

В четверг, 10 сентября, в Туле состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград, посвящённая Дню Тульской области. Награды жителям региона вручал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Так, звание «Почетный гражданин Тульской области» первый заместитель генерального директора Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Марина Кузина. Она проработала на своем месте более 50 лет. Марина Николаевна активно участвовала в формировании огромной коллекции изобразительного искусства и продолжает вносить огромный вклад в развитие культуры и музейного дела всей России.

Напомним, что награду получила и семилетняя туляка Даша Павлова за спасение маленького мальчика в бассейне в Крыму.

Интересное

Рекомендуемые