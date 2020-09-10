Одинокая жительница Тульской области стала жертвой иностранного онлайн-жениха Фото: Алексей ФОКИН

Одинокая жительница Тульской области познакомилась в социальной сети с гражданином другой страны. Там же у них завязалось общение, но в рамки реальности оно не выходило, так как возлюбленный находился в другой стране. Однажды, переписываясь с тулячкой, мужчина сообщил, что собирается приехать в Россию, чтобы взять ее в жены, но есть одно «но» - для необходимых документов нужны деньги, которыми жених по переписке не располагал.

Однако, переписываясь с доверчивой невестой дальше, мужчина убедил перевести ему определённую сумму, сказав, что по приезду вернёт все, а к тому же ещё и бизнес свой откроет и будет этим кормить их семью. Так, с горящими глазами тулячка пошла в банк, взяла кредит, добавила к нему свои деньги и выслала их своему якобы будущему супругу на указанный счет. Однако, женщина не дождалась ни приезда жениха, ни даже строчки от него в интернете. Жених был да сплыл.

Спустя какое-то время тулячка поняла, что её обманули и обратилась в полицию. Сейчас полицейские выясняют все детали случившегося.