Тулячку Дашу Павлову наградил губернатор Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 10 сентября, в Туле состоялась церемония вручения государственных и региональных наград, посвящённая Дню Тульской области. Свои награды получили те жители региона, которые отличились своими профессиональными или же гражданскими достижениями.

В числе взрослых людей оказалась и семилетняя девочка — тулячка Даша Павлова. Напомним, что девочка отличилась своим мужеством и смелостью, отдыхая в Судаке. Там она спасла своего друга, который катался на самокате и упал в бассейн, но плавать мальчик не умел.

Отметим, что это не первая награда, которую получила Даша за свой решительный шаг, который спас жизнь ребенку.