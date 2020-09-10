3,6 млн рублей выплатили работникам сельхозпредприятия в Тульской области под влиянием прокуратуры Фото: Алексей ФОКИН

В Каменском районе прокуратура проверила ООО сельскохозяйственное предприятие «Заря» на соблюдение требований трудового законодательства. Как оказалось, что оно задолжало своим работникам выплаты по заработной плате на сумму 3,6 млн рублей. Таких обезденеженных работников оказалось 81 человек.

Чтобы защитить права трудового коллектива прокуратура района приняла меры прокурорского реагирования. Так руководителю предприятия внесено представление, в суд направлено 67 заявлений о выдаче судебного приказа по взысканию не выплаченной работникам заработной платы. При этом вопросы о задолженности были обсуждены на межведомственном совещании под председательством заместителя прокурора области.

Далее работа судебных приставов по обращению взыскания на имущество должника находилась под контролем районных прокуроров. Также, активировалась работа предприятия по взысканию дебиторской задолженности.

На данный момент, после проведённых мер, предприятие полностью погасило задолженность по заработной плате.