16 сентября жители Пролетарского округа Тулы останутся без холодной воды Фото: Алексей ФОКИН

16 сентября в Туле снова пройдут ремонтные работы на вновь проложенном участке водовода диаметром 900 мм на Медвенско-Осетровском водозаборе.

В связи с этим 16 сентября с 8:00 до окончания работ в Пролетарском округе Тулы будет прекращена подача холодной воды. В с-зе Новомедвенский, мкр. Водный, п. Комарки, Фитогенетика, ЖК «Молодежный», СНТ «Водник», п. Молодежный будет пониженное давление холодного водоснабжения.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».