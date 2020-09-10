Еще двое жителей Тульской области не справились и умерли от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 10 сентября, стала известна новая картина по распространению коронавируса на территории региона. Так, за минувшие сутки ещё двое пациентов скончались с подтверждённым коронавирусом. Отметим, что в общем количестве, с начала эпидемии «ковида» с подтверждённой инфекцией скончались 341 жителя области.

Отметим, что за прошедший день в регионе было зафиксировано ещё 29 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших коронавирусом в Тульской области с марта месяца составляет 9 542.

Отметим, что при этом за минувшие сутки ещё 40 жителей региона смогли победить «корону» и были выписаны из медучреждений.