В ТЦ в Пролетарском районе Тулы полиция и кинологи искали взрывчатку Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 9 сентября к ТРЦ «Рио» прибыли сотрудники полиции, кинологических служб и МЧС. Так, экстренные службы прибыли в ТЦ не за покупками, а на поиски взрывного устройства.

Как сообщают местные СМИ, подозрительное письмо пришло на электронную почту администрации торгового центра. В нем говорилось, что внутри здания заложено взрывное устройство.

Прибывшие на место происшествия службы не обнаружили никаких взрывоопасных устройств. По предварительной информации, эвакуация в ТЦ не проводилась, так здание уже было закрыто для посещения и внутри никого из жителей не было.