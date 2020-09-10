10 сентября в Туле и нескольких селах и поселках исчезнет свет Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 10 сентября, в Туле снова многим жителям города отключат свет. Это будет связано с плановыми проводимыми работами на объектах электроснабжения.

В связи с этим, с 9:00 до 17:00 без тока пробудут следующие адреса:

с 09:00 до 17:00 без света останутся дома по следующим адресам:

- админ. здание Яснополянского Лесничества; стройка Яснополянского Лесничества; на территории лагеря, 2-а дома; неж. здание, п. Лесной;

- ул. Луначарского, 65;

- ул. Ф. Энгельса, 101, 112-а, 52, 54, ул. Первомайская, 12, 16, 14,18, 10, 14-а, 18-а, ул. Свободы, 60, 59;

- ул. Кутузова, 102, 131-б, 100 (ГРП), ул. Металлургов, 70 к. 1;

- ул. Ствольная, 30;

- Сплав-3;

- п. Горелки: ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.), 4-а, 6-а, 15-а, 16-а, 18-а, ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (нечётн.), ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 4-а, 8-а, 4, 6, 8;

- п. Горелки, ул. Партизанская, 21, 34-а, ул. Горельская, 8

- п. Горелки, ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24; Московское ш., 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.); ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.);

- пр-д П. Морозова, 1-56, пер. Репина, 45, 47, 55, 57, 46, 50, 52, 54, 58, 60, пр-зд Полежаева, 5-55 (нечётн.), 1-а, 2-56 (чётн.), ул. Полежаева, 1, 1-а, 2-б, ул. Газовая, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67

- п. Ново-Скуратово, 88-99, 99-а, 105-113, 59, 60, 105-б.

Помимо этого, подача электроэнергии на время работ будет приостановлена в с. Обидимо, д. Лутовиново, д. Волынцево, п. Торхово и совхозе Приупские теплицы.