По просьбе тульского "Арсенала" матч с белгородским "Салютом" перенесли на 23 сентября Фото: Алексей ФОКИН

16 или 17 сентября тульский «Арсенал» должен был встретиться с белгородским «Салютом» в рамках группового этапа Кубка России по футболу. Однако, матч в эти даты так и не состоится, а перенесётся на более позднее время — на 23 сентября.

О такой новости сообщила пресс-служба белгородцев. Сам матч должен состоятся в Белгороде. Причиной переноса послужило прямое обращение туляков к своим соперникам. Есть предположение, что данная просьба была обоснована плотным графиком «оружейников», которые 14 сентября сыграют в гостевом матче с "Зенитом", а 20 сентября - в домашнем матче с сочинцами.

Отметим, что еще туляки встретятся на поле и с командой "Текстильщик" из Иваново. Матч будет гостевым и состоится 21-22 октября.