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В Туле жители деревни Еловая неожиданно остались без воды

В деревне ведется аварийный ремонт
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле жители деревни Еловая неожиданно остались без воды

В Туле жители деревни Еловая неожиданно остались без воды

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 9 сентября, жители тульской деревни Большая Еловая остались без воды. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Неожиданно воду жителям деревни отключили в 10:30 по мск. Обратно водоснабжение восстановят после проведения ремонта. По данным водоканала по адресу: д. Большая Еловая, д.103 проводятся аварийно – восстановительныеработы.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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