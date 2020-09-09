В Туле снова повысился показатель заболевших коронавирусом: 31 случай за сутки Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 9 сентября, появилась новая статистика по коронавирусу на территории Тульской области. Так, за минувшие сутки выявлен в регионе зарегистрировали 31 новый случай заболевания коронавирусом. В общем количестве, со времён начала эпидемии, инфекцию подхватили 9 513 жителей региона.

Вместе с тем, за прошедшие сутки ещё 47 человек, которые смогли победить коронавирус, выписали из медучреждений. Всего с марта месяца в регионе с болезнью получилось справиться 8430 жителям.

Однако, есть и печальная статистика. За минувшие сутки в регионе установили два новых случая смети с подтверждённым коронавирусом. А в общем количестве, с подтверждённым «ковидом» скончалось 339 жителей Тульской области.