В Тульской области открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону Фото: Алексей ФОКИН

Большой, уютный и по-семейному теплый — именно такими эпитетами не раз награждали яснополянский детский дом гости. Среди них был и народный артист СССР Иосиф Кобзон.

Фото: Алексей ФОКИН

Во многом такая домашняя атмосфера его заслуга. Более 25 лет Иосиф Кобзон шефствовал над детским домом, ежегодно навещал своих подопечных, занимался решение многих проблем: от ремонта, строительства, покупки необходимой техники до материальной помощи выпускникам. Эти суммы для ребят были стартовым капиталом при получении путевки в самостоятельную жизнь.

Фото: Алексей ФОКИН

Он знал по именам всех детей и заботился о них, как о родных. Летом с его помощью ребята могли отправиться на море, а зимой, под Новый год, он сам приезжал к ним с подарками, как Дед Мороз.

Фото: Алексей ФОКИН

В знак благодарности дети показывали концерт. Малыши водили хоровод, пели, танцевали и читали стихи. Сам маэстро оставался в тени. Лишь счастливая улыбка при взгляде на детей озаряла его лицо.

Фото: Алексей ФОКИН

Бывал Иосиф Кобзон в детском доме и в теплое время года. Каждый его приезд сопровождался праздником.

Фото: Алексей ФОКИН

С собой непременно привозил новые развлечения: артистов детского «Евровидения», фокусника, различные шоу и многих других.

Фото: Алексей ФОКИН

При этом Иосиф Кобзон долгое время не афишировал свою причастность к яснополянскому детскому дому и даже запрещал говорить детям, что у них есть такой добрый волшебник. Но потом передумал. В одном из интервью он признался: «А чего я скрываю-то? Никаких ведь наград не требую».

Фото: Алексей ФОКИН

Для артиста было главным помочь ребятам. Он даже называл их не иначе, как «мои дети», обещая быть с ними рядом в любой момент: в радости или грусти.

Фото: Алексей ФОКИН

С такой же теплотой к нему относились и сами ребята, и руководство детдома — за эти годы для них он стал близким человеком. При каждом визите Кобзона угощали борщом, курочкой, а с собой всегда заворачивали любимые артистом моченые яблоки.

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 11 сентября, в день рождения Иосифа Кобзона состоялось торжественное открытие мемориальной доски «Председателю попечительского совета Яснополянского детского дома И. Д. Кобзону».

11 сентября состоялось открытие мемориальной доски «Председателю попечительского совета Яснополянского детского дома И. Д. Кобзону» Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Доска заняла свое место на фасаде здания бывшего Яснополянского детского дома (теперь Центр поддержки одаренных детей).

Здание Яснополянского детского дома (Центр поддержки одаренных детей) Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Инициатором открытия выступил бывший воспитанник детского дома Яков Дубровин. Из колонок звучали песни Иосифа Кобхзона, которыми почтили память народного артиста и на время вернули присутствующих в былые времена.

На открытии мемориальной доски присутствовали приглашенные гости, а также близкие родственники Иосифа Кобзона — жена, дочь и сестра.

Со словами большой благодарности на церемонии выступила бывший директор детского дома, заслуженный учитель России Татьяна Дмитриевна Алексеева:

Со словами большой благодарности выступила бывший директор детского дома, заслуженный учитель России Татьяна Дмитриевна Алексеева Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

- Я очень благодарна всем, кто принял участие в этом мероприятии, в том, чтобы долгая, бесконечная память Иосифа Давыдовича осталась в сердцах тех, кто сюда приезжает, всех тех, кто здесь живет.

Я всегда восхищалась тем, что у Иосифа Давыдовича не было в дружбе рангов. Он всегда приезжал в детский дом на праздники, дарил детям подарки. Они ждали его как доброго волшебника. Он устраивал им потрясающие праздники. Спасибо ему огромное! Память об этом человеке будет жить и во мне, и в наших воспитанниках столь долго, сколь будем живы мы.

Поддержала теплые слова жена Иосифа Кобзона Нинель Михайловна:

Поддержала теплые слова Нинель Михайловна Кобзон Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

- Я хочу прежде всего поблагодарить инициатора этого мероприятия и поблагодарить наших близких друзей, которые делают все, чтобы память об Иосифе Давыдовиче продолжала с нами жить.

В последнее время Иосиф Давыдович очень грустил. Грустил потому, что не стало его любимого детского дома, куда он постоянно приезжал, где получал заряд энергии, где с удовольствием общался с детьми, принимал участие в концертах, привозил своей друзей, врачей, артистов, художников, поэтов. Он очень любил детей, которые учились в этой школе. Иосиф Давыдович организовывал им различные поездки: в Москву, театр, лагеря. Он все время думал о детском доме: как сделать лучше? Благодаря ему многие ребята обрели семьи. Когда дети выпускались, старался помочь найти им жилье, какую-то работу. Иосиф Давыдович вкладывал в детей всю свою душу, всю любовь.

В завершении мероприятия к мемориальной доске «Председателю попечительского совета Яснополянского детского дома И. Д. Кобзону» присутствующие возложили цветы, Затем символично прозвучала известная композиция народного артиста России «Песня остается с человеком».