В День рождения Льва Николаевича Толстого туляков ждут два онлайн-проекта от Ясной Поляны

Сегодня, 9 сентября, в Тульской области отмечают важное культурное событие - 192-летие со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого. В честь этого в музее-усадьбе «Ясная Поляна» подготовили два новых онлайн-проекта.

Один из них — это мультимедийный проект «28-е, день моего рождения». Толстой любил число 28 и считал его особенным, а также, ссылаясь на старый стиль календаря, Лев Николаевич родился 28 августа. Так, туляки и другие гости узнают, где и в каком настроении великий писатель встречал новый год своей жизни. Проект представляется в виде таймлайна — временной шкалы с нанесёнными на неё наиболее характерными эпизодами отмечания день рождения писателя в разные годы жизни от рождения до последнего прижизненного юбилея. Проект доступен по ссылке: http://birthdayoftolstoy.tilda.ws

Вторым онлайн-проектом является подкаст «На маршруте», где сотрудники музея рассказывают о своей работе, любимых уголках усадьбы и делятся интересными историями из жизни писателя и его семьи. Этот выпуск посвящён непосредственно дню рождению Льва Толстого.

Послушать подкаст можно на странице музея в SoundCloud: https://soundcloud.com/yasnaya-polyana/detstvo-lva-tolstogo-galina-fedoseeva/, а также через подкаст-платформы по поиску «Ясная Поляна».