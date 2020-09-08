Туляков приглашают на широкое празднование годовщины Куликовской битвы Фото: материалы пресс-служб

20 сентября в Тульской области ярко отпразднуют годовщину Куликовской битвы. Мероприятия пройдут на Красном холме и в музейном комплексе в Моховом от музейного комплекса «Куликово поле».

Так, на Красном холме гостей праздника порадуют интерактивные площадки, почётное шествие к памятнику-колонне Дмитрию Донскому и реконструкция сражения воинов московского князя Дмитрия Донского и ордынцев Мамая. Также пройдут конные соревнования военно-исторических клубов и дефиле исторического костюма. Также праздничную программу украсит выступление фолк-групп.

В Моховом 20 сентября с 10:00 до 20:00 будет работать Музей Куликовской битвы. Также, на игровых площадках гости праздника поучаствуют в богатырских забавах и древнерусских ремеслах. Помимо этого, здесь же пройдет турнир по историческому средневековому бою, победитель которого получит специальный приз.