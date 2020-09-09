Секрет развития в период спада

Олег Мастрюков, генеральный директор группы компаний «КорсГрупп».

Авторынок России в I полугодии 2020 года сократился, по данным AEB*, на 23,3%. Но успешно двигаться вперед можно и в этих условиях, считает Олег Мастрюков, генеральный директор группы компаний «КорсГрупп», входящей в ТОП-20 крупнейших автомобильных холдингов страны.

- Олег Борисович, продажи новых автомобилей падают в стране второй год, а тут еще кризис из-за пандемии. Какие уроки из новых обстоятельств вы вынесли?

- Холдингу «КорсГрупп», который до 1 сентября 2018 года назывался Группа компаний «Автошина», 31 августа исполнилось 30 лет, так что это не первое и даже не второе падение рынка, которое мы переживаем. Мировая экономика циклична, спады сменяются подъемами. Нынешний кризис отличается от других: обычно спаду предшествуют симптомы, которые бизнес замечает и старается отреагировать заранее. В случае же пандемии события развивались стремительно, предугадать их исход было сложно. С конца марта мы начали прорабатывать и менять модель взаимодействия с клиентами, переводя всю коммуникацию в дистанционный формат. По этому пути шли почти все виды бизнеса. Были ли мы готовы на 100%? Нет, не были. Многое приходилось внедрять и совершенствовать уже в период действия ограничений. Надо было структурировать контроль выполнения поставленных задач. Но в целом мы справились с возникшими вызовами.

- И даже смогли оперативно провести цифровую трансформацию бизнеса...

- Мы вынесли из этого процесса много полезных и ценных уроков, перестроили взаимодействие с клиентами, уже по-другому относимся к развитию онлайн-продаж. Ранее этот сегмент для автобизнеса казался реальным, но не самым перспективным. Клиент, приобретая автомобиль, хочет и должен увидеть его «вживую», протестировать, чтобы утвердиться в выборе. Но пандемия внесла коррективы, изменив поведение потребителей в сторону цифровизации. Перестраивается и бизнес, который хочет соответствовать ожиданиям клиента.

- Получается, кризисный период стал для вас «временем новых возможностей»?

- Так и было. Например, в конце апреля, в разгар пандемии, наш холдинг приобрел 2 дилерских центра (ДЦ) Volkswagen и Škoda в Калуге, прежде работавших под названиями «Автоштадт» и «Авто-Славия». Они дополнили нашу калужскую сеть центров Mitsubishi, Kia, Hyundai и Lada. В прошлом году мы приобрели еще и ДЦ Hyundai в Ярославле. Наш холдинг расширяется не только за счет приобретения новых активов, но и за счет развития собственных. В 2019 году открыты 3 перспективных ДЦ в Калуге, Туле и Коломне, представляющие бренды Haval, Geely и Lada. Последний стал нашим седьмым объектом в Коломне, пополнив портфель имеющихся марок Mitsubishi, Nissan, Volkswagen, Renault, Kia и Hyundai. За 2 года наша сеть увеличилась на 6 новых центров, как купленных, так и вновь открытых.

- Что меняется в работе приобретенных «КорсГрупп» дилерских центров?

- У холдинга «КорсГрупп» не совсем типичный для нашего времени и состояния экономики (имею в виду спад рынка) подход к бизнесу. Мы не делаем ставку только на скидки и бонусы, а зарабатываем доверие потребителей качеством своей работы. «Охотники за скидками» - особая категория клиентов, их не просто удержать. Даже купив у вас авто со скидкой, они могут не остаться с вами. К таким клиентам нет претензий: ценности у всех свои. Но прочный бизнес только на отношениях такого типа не построишь. Привлечь клиента скидками можно, но, чтобы дальше удерживать низкие цены, неизбежно придется снижать качество обслуживания. В итоге компания, желавшая угодить всем, не угодит никому. Большинство автомобилистов выбирают не только марку, но и дилера, чтобы купить автомобиль и потом обслуживать именно у него. С такими клиентами мы и выстраиваем долгосрочные отношения, базирующиеся на высоком качестве нашей работы.

Для этого нужен высококвалифицированный персонал, который предложит клиенту оптимальное решение. Следовательно, необходимо вкладываться в регулярное обучение сотрудников. Это мы и делаем.

- Избранные вами методы работы и подход к бизнесу себя оправдывают?

- У холдинга сложилась репутация надежного партнера, что подтверждается множеством наград. К примеру, в этом году наш дилерский центр Hyundai в Калуге стал победителем IV Национальной премии «Автодилер года-2020», проводимой агентством «Автостат» и сервисом «Авито Авто». Ранее обладателем этой награды становился наш ДЦ «Kia Тула», который по итогам работы в России за 2019 год удостоился от этого южнокорейского автобренда звания «Лучший дилер по маркетингу». В 2018 году победителем в аналогичной номинации становился ДЦ Kia в Новомосковске. Награды получают не только ДЦ, но и сам холдинг «КорсГрупп»: в 2016 году Сбербанк удостоил нас звания «Лучший партнер» среди автодилеров.

На сегодня «КорсГрупп» находится в числе лидеров автомобильной отрасли ЦФО. Так, доля продаж автомобилей у наших ДЦ в своих регионах значительно выше общероссийских показателей. Особенно мы гордимся результатами тульского ДЦ KIA, его доля продаж в области - 16%, у ДЦ этого бренда в Калуге доля достигает 20%, в то время как по РФ доля KIA всего 13,4%. А ДЦ Haval в Калуге, открытый в августе 2019 года, сумел за короткий срок нарастить долю в регионе до 3%, при том, что доля марки на российском рынке - 1,1%.

Учитывая достигнутые результаты, мы рассчитываем по итогам 2020 года вплотную приблизиться к ТОП-10 крупнейших автомобильных холдингов в стране.

kors-group.com

*«Ассоциация европейского бизнеса (AEB)», подробнее на aebrus.ru.

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