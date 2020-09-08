Жители региона могут обратиться на тематический прием по вопросам здравоохранения

С 7 по 11 сентября в регионе проходит тематическая Неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения. Фото: материалы пресс-служб

Ее тема: вопросы организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

Она организуется региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева, проходит по всей стране и предусматривает дистанционный прием обращений указанной тематики. Напомним, ранее были организованы профильные приемы по вопросам защиты трудовых прав и интересов потребителей в сфере туризма.

Серия тематических приемов позволит рассмотреть большой круг вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи, проведением профилактических мероприятий по предотвращению сезонных заболеваний.

В понедельник, 7 сентября в дистанционном формате прием жителей области провел член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, член президиума регионального политсовета «Единой России» Дмитрий Савельев.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, член президиума регионального политсовета «Единой России» Дмитрий Савельев Фото: материалы пресс-служб

Вопросы, которые адресовали сенатору туляки, касались различных направлений сферы здравоохранения. Несколько обращений были связаны с возможностью получения высококвалифицированной консультации узких специалистов: невролога, онколога, эндокринолога. Одна из жительниц Тулы попросила организовать на дому прием невролога для мужа, перенесшего несколько тяжелых операций. Другой вопрос касался госпитализации женщины в стационар для обследования и оформления группы инвалидности.

В этот же день прием провела глава Тулы, член президиума регионального политсовета «Единой России» Ольга Слюсарева. Тулячка Ольга Чуканова обратилась к ней с вопросом о мерах эпидемиологической безопасности в городских поликлиниках. Женщину также интересовал вопрос, когда туляки смогут получить медицинскую помощь в полном объеме.

Глава Тулы, член президиума регионального политсовета «Единой России» Ольга Слюсарева Фото: материалы пресс-служб

Мэр Тулы отметила, что с учетом эпидемиологической обстановки, вызванной новой коронавирусной инфекцией, все медицинские учреждения работают в режиме повышенной готовности. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима является серьезным способом профилактики и предотвращения распространения вируса. Это ношение медицинским персоналом средств индивидуальной защиты, регулярная обработка рук дезинфицирующими растворами, дезинфекция поверхностей и уборка с применением дезсредств. В учреждениях здравоохранения имеется специальная разметка, определяющая расстояние для соблюдения социальной дистанции. Медицинские сотрудники выезжают на вызов в средствах индивидуальной защиты.

Важно, чтобы пациенты также соблюдали масочный режим в местах массового скопления людей, особенно при посещении медицинских организаций, обрабатывали руки антисептическими растворами.

Ольга Слюсарева отметила, что в настоящее время медицинские организации города обеспечены СИЗ в полном объеме, имеется необходимый запас противовирусных препаратов и антибиотиков.

Говоря о прививочной кампании против гриппа, Ольга Слюсарева отметила, что она стартовала в начале сентября. Для проведения массовой вакцинации медицинские бригады выезжают на предприятия и в организации. К людям с ограниченными возможностями здоровья медперсонал выезжает на дом.

По рекомендациям врачей, в первую очередь прививку от гриппа следует делать пациентам в возрасте 65+, детям, лицам, имеющим в анамнезе хронические неинфекционные заболевания (патологии бронхо-легочной системы, диабет, сердечно сосудистые заболевания). Обязательной вакцинации подлежат медицинские работники и учителя.

– Я считаю, что прививаться от гриппа нужно обязательно. Это дает возможность организму активно бороться с вирусом, значительно облегчает течение заболевания, а также усиливает иммунитет по отношению к другим респираторным инфекциям, – поделилась Ольга Слюсарева.

8 сентября к депутату Тульской городской Думы, члену фракции «Единой России», главному врачу больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина Ирине Рублевской были адресованы несколько вопросов.

Депутат Тульской городской Думы, члену фракции «Единой России», главный врач больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина Ирина Рублевская Фото: материалы пресс-служб

Например, житель поселка Скуратово рассказал о том, что хочет забрать сына из областного специализированного дома ребенка для детей с ограниченными поражениями центральной нервной системы с нарушением психики №1. С этим намерением мужчина неоднократно обращался в соответствующие органы, но безрезультатно. Ирина Витальевна по просьбе заявителя сделает депутатский запрос в органы опеки и организует для туляка юридическую консультацию.

Со вторым вопросом к Ирине Рублевской обратилась жительница пос. Косая Гора. Пенсионерка на протяжении 3-х лет испытывает сильную депрессию. Бороться с ней помогает необходимое лекарство, которое приобретается по рецепту врача. Но доставку этого средства в тульские аптеки прекратили по каким-то причинам. Заявительница обратилась с просьбой предоставить информацию об аптеках, где возможно купить данное лекарство. Депутат уточнит эти сведения и поможет найти необходимый препарат.

Обращения жителей принимаются:

- по телефонам региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева: (4872) 36-46-42; (4872) 36-26-42;

- по адресу электронной почты: op@tula.er.ru

- в личном сообщении в социальных сетях партии (ВКонтакте, Одноклассники)

Обращаем внимание также, что для полного и всестороннего рассмотрения вопроса необходимо указать ФИО заявителя и контактный телефон.

График приема https://tula.er.ru/reception/priemzdrav/