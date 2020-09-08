В Туле на месяц ограничат транспортное движение по улице Кауля
Фото: Алексей ФОКИН
Новые дорожные ограничения на улице Кауля в Туле будут введены в связи с проводимыми ремонтными работами на дорожном полотне.
Так, с 22:00 до 05:00 в период с 8 сентября 2020 года по 10 октября по ул. Кауля на участке от ул. Оборонная до ул. Тимирязева будет запрещена:
- остановка и стоянка,
- ограничено движение всех видов транспорта.
На период вводимых ограничений с 22:00 до 05:00 изменится и движение трамваев маршрутов №№ 12,13,14.
Трамвай №12 - пос. Менделеевский - ул. Штыковая
Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Октябрьская – ул. М. Горького
Трамвай №13 - пос. Менделеевский - ст. Металлург
ул. Коминтерна - ул. Советская – ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов
Трамвай №14 - пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Демидовская плотина - ул. Октябрьская – ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе