В Туле на месяц ограничат транспортное движение по улице Кауля Фото: Алексей ФОКИН

Новые дорожные ограничения на улице Кауля в Туле будут введены в связи с проводимыми ремонтными работами на дорожном полотне.

Так, с 22:00 до 05:00 в период с 8 сентября 2020 года по 10 октября по ул. Кауля на участке от ул. Оборонная до ул. Тимирязева будет запрещена:

- остановка и стоянка,

- ограничено движение всех видов транспорта.

На период вводимых ограничений с 22:00 до 05:00 изменится и движение трамваев маршрутов №№ 12,13,14.

Трамвай №12 - пос. Менделеевский - ул. Штыковая

Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Октябрьская – ул. М. Горького

Трамвай №13 - пос. Менделеевский - ст. Металлург

ул. Коминтерна - ул. Советская – ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

Трамвай №14 - пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Демидовская плотина - ул. Октябрьская – ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе