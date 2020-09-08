Туляки могут носить не только защитные маски, но и экраны для лица Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 7 сентября, в коронавирусный Указ по Тульской области были внесены новые корректировки. Так, следуя ему, в регионе продолжает сохраняться введённый ранее обязательный «масочный» режим.

Однако, теперь к защитным маскам и респираторам к ношению разрешаются еще и защитные экраны для лица. Отметим, что ношение масок обязательно во всех общественных местах, особенно закрытого типа. Также, маски необходимо использовать в такси, общественном транспорте и на остановках.

Однако, порядок ношения масок в школах, техникумах, вузах, на концертах, в театрах, в спортивных учреждениях теперь определяется требованиями Роспотребнадзора.