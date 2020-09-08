26 и 27 сентября в Туле на Казанской набережной покажут спектакли "Театрального дворика" Фото: Алексей ФОКИН

26 сентября туляков ждет настоящая праздничная феерия. Так на один день выпадают сразу три события — День города, юбилей кремля и долгожданный фестиваль уличных театров «Театральный дворик». Напомним, что в этом году фестиваль будет длиться всего два дня - 26 и 27 сентября. Однако программу обещают яркую и насыщенную.

Так, днем 26 сентября обе стороны проспекта Ленина — от площади Ленина до ул.Каминского, - превратятся в фестивальную зону, где артисты фестиваля будут взаимодействовать со всеми случайными прохожими. Так, всех целенаправленных и случайных зрителей порадует ряд фотовыставок под открытым небом и в помещениях театрально-концертного центра, разнообразные арт-объекты и фотозоны. Также по улицам Тулы будут расхаживать и поднимать настроение прохожим яркие яркие ходулисты, «живые скульптуры» и велосипедисты-художники . Спектакли же в рамках фестиваля пройдут на Казанской набережной и на улице Металлистов. Все сценические действа состоятся 26 и 27 сентября.