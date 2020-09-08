Художник о разработке эскиза для граффити в честь Тульского кремля: "Для меня это большая честь" Фото: соцсети

Еще в начале месяца, 3 сентября, на Казанской набережной в Туле появилась шестиметровая деревянная стена, а на ней - различные древнерусские стилизованные шрифты и картинки. Так, новая стена целой историей, отражающей возникновение и развитие Тульского кремля.

Однако, помимо перед деревянной «исторической» стеной гуляющих по набережной встречает стена с настоящим буквенным круговоротом. Ранее «Комсомольской правде» уже удалось пообщаться с автором эскиза данного граффити Виктором Пушкаревым. Молодой человек является является известным каллиграфом, леттерером, шрифтовым дизайнером, художником и работает с крупными российскими брендами и предприятиями.

- Для меня это большая честь — все-таки это важная дата для города. Очень приятно, что комитет по туризму Тульской области выбрал именно меня. По словам сотрудников, видеть мою работу на набережной — их мечта. Поэтому я не мог отказаться, - рассказал «Комсомолке» Виктор.

Отметим, что по сей день возле новой «кремлевской стены» на Казанской набережной идут монтажные работы. А уже к Дню города туляки и гости города смогут порадоваться законченной работе на деревянных стенах в центре Тулы.