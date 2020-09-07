На птицефабрику "Тульский перепел" возбудили административное дело за отсутствие вентиляции Фото: Алексей ФОКИН

Тульская природоохранная прокуратура и специалисты контролирующих органов провели проверку соблюдения законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности ООО «Тульский перепел». Ранее жители села Архангельское неоднократно жаловались на зловоние, которое исходит от предприятия.

Так, в ходе проверки были взяты пробы атмосферного воздуха, который находился по периметру предприятия и в ближайшей к нему жилой застройке. Никаких нарушений обнаружено не было. Однако, их нашли в других моментах. Так, в цехах по производству перепелиного мяса и сортировки яиц отсутствовала система механической вентиляции. По этому поводу руководителю предприятия было внесено представление, чтобы нарушения были исправлены.

Также, на юридическое лицо было возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено на рассмотрение в Управление Роспотребнадзора по Тульской области.