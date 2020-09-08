До 30 сентября туляки могут подать заявление на детские выплаты Фото: Алексей ФОКИН

Туляки, которые ещё не успели оформить выплаты на детей, а именно на получение ежемесячных выплат на детей до 3-х лет и единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет по Указу Президента РФ, могут это сделать до 30 сентября. Об этом сообщает Пенсионный фонд. Ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей могут получить семьи, воспитывающие детей в возрасте до 3-х лет, рождённых в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. Для тех, кто подаст заявление сейчас, выплата будет единовременной в размере 15 тысяч рублей. Право на единовременную выплату 10 тысяч рублей могут получить туляки, воспитывающие детей, которым с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3-х до 16 лет. Семьи, в которых детям исполнится три года в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года, могут получить единовременную выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.

Оформить любую из указанных выплат жители региона могут:

- дистанционно,

- обратившись лично в клиентскую службу управления ПФР или МФЦ.

Прием граждан в клиентских службах ПФР осуществляется только по предварительной записи. Подать электронное заявление на единовременную выплату в размере 10 000 рублей для детей от 3 до 16 лет можно через портал Госуслуг. На ежемесячную выплату (за апрель, май и июнь) в размере 5 000 рублей для детей до 3-х лет – через портал Госуслуг или Личный кабинет на официальном сайте ПФР.