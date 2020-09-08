Коронавирус в Тульской области, последние новости на 8 сентября 2020: 28 заболевших и 2 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 8 сентября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области число заболевших за минувшие сутки достигло 28 человек. Среди выздоровевших - 39 человек из Тулы и других районов области. В то же время болезнь унесла жизни 2 человек.

Статистика

Эпидемиологических ограничений в регионе все меньше. В Тульской области открыты парки, скверы, общественные пространства. Работают ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Можно посетить спектакли, цирковые представления и концерты. Также заглянуть в музеи, кинотеатры, бильярдные и боулинг.

С 7 сентября в регионе разрешено проведение деловых, зрелищных и культурных мероприятий. Открываются ночные клубы, караоке и детские игровые комнаты.

Масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте.