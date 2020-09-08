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Тульские театры подготовили около 20 премьер

Учреждения культуры впервые после перерыва встретились со зрителями
Мария ВЛАСОВАМария ВЛАСОВА
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Тульские театры подготовили около 20 премьер

Тульские театры подготовили около 20 премьер

Фото: Алексей ФОКИН

С 1 сентября в Тульской области, как и во многих регионах России открылся концертно-театральный сезон. Зрители могут купить билеты в кассах и онлайн. Но при посещении учреждений культуры должны быть готовы к соблюдению общих рекомендаций. Среди них — масочный режим, измерение температуры при входе, соблюдение социальной дистанции.

Тулякам напоминают: последняя важна не только в зрительном зале, но и при посещении в перерывах буфета, санитарных комнат. Именно в это время, как правило, образуются очереди.

Что касается самой театральной программы, то в этом сезоне она обещает быть насыщенной. Многие театры в начале сентября уже встретились со зрителями. С аншлагом прошли премьерные постановки.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

- Нас в этом году ожидает огромное количество премьер — порядка 20. Я полагаю, что наши театральные коллективы не останавливаются на этой цифре. Еще обсуждают новые спектакли, - рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. - Но ввиду того, что период подготовки к новому театральному сезону связан был с пандемией, не все театры могли отработать свои большие премьерные спектакли в репетиционном процессе. Поэтому такие театры, как, например, театр драмы покажет первую премьеру в начале октября. Репетиционный процесс должен пройти в полном объеме.

Готовит концертную программу и филармония. Большой концерт хора с участием московских артистов пройдет уже 22 сентября. В начале октября состоится традиционное открытие сезона. Запланирован большой симфонический концерт.

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