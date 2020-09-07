В Тульской области услуги в МФЦ будут оказываться по предварительной записи Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 7 сентября, в Тульской области сняли ряд ограничений, введенный в связи с эпидемией коронавируса. Все соответствующие изменения подписал губернатор Тульской области в Указе. Так, следуя новым поправкам, услуги в МФЦ оказываются преимущественно по предварительной записи. Отметим, что также с 7 сентября обязательное ношение масок в школах, техникумах, вузах, на концертах, в театрах, в спортивных учреждениях будет определяться требованиями Роспотребнадзора. Отметим, что с 7 сентября в регионе снова заработали социальные учреждения для пожилых людей и инвалидов. Помимо этого, в Тульской области снова могут открыть свои двери ночные клубы, караоке и детские игровые комнаты.