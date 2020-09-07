В Тульской области порядок ношения масок в учреждениях будет определяться Роспотребнадзором Фото: Алексей ФОКИН

С сегодняшнего дня, 7 сентября, в Туле снова сняли ряд ограничений, введенный в связи с коронавирусом. Соответствующие изменения подписал губернатор Тульской области в Указе.

Теперь "масочный" режим в школах, техникумах, вузах, на концертах, в театрах, в спортивных учреждениях будет определяться требованиями Роспотребнадзора.

Отметим, что с 7 сентября в регионе снова заработали социальные учреждения для пожилых людей и инвалидов. Помимо этого, в Тульской области снова могут открыть свои двери ночные клубы, караоке и детские игровые комнаты.