День города Тулы 26 сентября 2020: выступление Юлианы Карауловой и Дениса Майданова, «Кремлевские посады» и «Театральный дворик»

День города Тулы 26 сентября 2020: рассказываем, как пройдет главное торжество в оружейной столице Фото: Алексей ФОКИН

В этом году праздник состоится позже обычного. Основные мероприятия запланированы на 26 сентября.

Главными площадками станут – Крестовоздвиженская площадь, ул. Металлистов, Казанская и Пролетарская набережные, пл. Ленина, пр. Ленина и ЦПКиО им. П.П. Белоусова

На Крестовоздвиженской площади с 12.00 пройдет гастрономический фестиваль «Кремлевские посады». Здесь же откроется ярмарка продукции местных производителей.

У входа в колледж – пройдет «Тульское чаепитие». Его украсят две конструкции тульского самовара. Одна из них будет выполнена в виде башни Тульского кремля.

С 12.00 на Казанской набережной пройдет фестиваль «Тульский рубеж». Там будет работать фотозона и интерактивные площадки.

- c 12.00 до 13.40 - официальная часть открытия праздника, концерт «Ода городу Туле»,

- 14.00 – 15.00 - Казачье шоу «Рубка шашками», выступление ансамбля «Тульский хоровод»;

- 15.20 – 16.00 – Концерт ансамбля «Смородина»;

- 16.20 – 17.00 - Фолк-проект «ЛаВерден».

С 18.00 на Казанской набережной туляков ждет вечерняя программа.

В 22.00 одновременно с фейерверком зрители набережной увидят световое шоу фонтанов, установленных в русле реки Упы от амфитеатра в сторону оружейного завода.

Перед сценой на Казанской набережной будет установлен партер на 400 мест. Предварительная регистрация на концерты не потребуется.

В районе Кремлевского сквера и детской площадки будет работать интерактивный парк «Мир будущего». В его рамках можно будет поучаствовать в командной игре «Битва роботов».

На пр. Ленина от Главпочтамта до пл. Ленина по обеим сторонам будут работать интерактивные площадки фестиваля «Театральный дворик». Артисты покажут небольшие представления. Последние можно будет также увидеть и в других округах города. В каждый заглянет двухэтажный экскурсионный автобус с артистами фестиваля.

С 12.00 до 15.00 на Пролетарской набережной состоятся соревнования по стритболу, мастер-классы тренерского состава на площадках кроссфит и воркаут, спортивные мероприятия на территории скейт-парка, показательные выступления и конкурсы ведущих фитнес-клубов города, соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы».

С 19.00 до 22.00 состоятся концерты звезд эстрады. На пл. Ленина выступят Юлиана Караулова и Денис Майданов. А в центральном парке пройдет концерт Тамары Гвердцители.

Торжества проведут при соблюдении санитарных требований. Среди них - масочный режим, измерение температуры на входах в места проведения мероприятий.

Безопасное расстояние между гостями праздника обеспечат, поделив пл. Ленина на секторы 30х30 метров, вместимостью около 400 человек каждый.

За пропускным режимом будут следить полицейские, члены ДНД, волонтеры. Для удобства туляков и гостей города обеспечат навигацию.

Пройти на Казанскую набережную можно будет из 5 точек: со стороны ул. Советской, ул. Мосина, Крестовоздвиженской площади, с перекрестка ул. Розы Люксембург и ул. Никитской и Кремлевского сквера.

На входе помимо рамок металлодетектора гостям праздника измерят температуру, для обеззараживания рук установят санитайзеры. Потоки входящих и выходящих посетителей разведут.