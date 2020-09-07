В Тульской области разрешили работу ночных клубов и караоке Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области разрешили работу ночных клубов, караоке и детских игровых комнат. Соответствующие изменения отражены в Указе губернатора №41.

Все эти организации откроются при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

Кроме того, с 7 сентября в регионе разрешено проведение деловых, зрелищных и культурных мероприятий. Больше не требуется и соблюдать определенную численность на официальных мероприятиях, проводимых органами власти.

Напомним, ранее в Тульской области распахнули двери театры, цирк и концертные площадки.