В День города туляки увидят уникальный самовар в виде башен тульского кремля Фото: Алексей ФОКИН

26 сентября туляки отметят важный для них праздник - День города Тулы. Отметим, что все праздничные мероприятия пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Активности будут проходить на нескольких площадках города. Одной из них станет Крестовоздвиженская площадь. Здесь пройдет гастрономический фестиваль, презентационная ярмарка с товарами, сделанными в Тульской области. Также, на традиционном для Дня города чаепитии, гостям города и самим его жителям представят несколько самоваров. Один из них будет выполнен в виде башни тульского кремля. Само чаепитие пройдет возле входа в колледж.

Также, праздничные мероприятия состоятся на Казанской набережной, где расположатся тематические фотозоны и интерактивные площадки. Ряд спортивных мероприятий пройдет на Пролетарской набережной.