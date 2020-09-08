Будем работать и развиваться дальше

Директор филиала «Росгосстрах» в Тульской области Оксана Макарова. Фото: Алексей ФОКИН

С каким результатом завершил это непростое полугодие «Росгосстрах»? Какие изменения происходят в компании? Об этом мы беседуем с директором филиала «Росгосстрах» в Тульской области Оксаной Макаровой.

- Карантин сильно ударил по страховому бизнесу, как вы выстояли в этот период?

- Самое главное - мы сохранили движение по траектории роста. В I полугодии чистая прибыль группы, в которую входят универсальная страховая компания «Росгосстрах» и страховщик жизни «Росгосстрах Жизнь», согласно отчетности по МСФО, составила 6,3 млрд рублей, это на 58,7% выше показателя за I полугодие 2019-го. В Тульском филиале прибыль по итогам этого периода составила почти 53 млн рублей. Пандемия внесла коррективы в жизнь филиала. Мы быстро перестроились, работники адаптировались к работе в режиме ограничений. Оперативно и без потерь перевели на удаленную работу Единый контакт-центр, не потеряли ни одного клиента, в т. ч. корпоративного. Мы поддерживаем сотрудников и страховых агентов, предпринимаем меры для обеспечения безопасности и защиты их здоровья и здоровья наших клиентов.

- Судя по цифрам по полугодию, компания была готова к сложностям такого рода?

- Мы неплохо закончили 2019 год, а успешный старт в начале 2020-го обеспечил запас прочности на момент, когда в начале весны весь мир начал меняться. Работа страхового агента - общение с людьми, из-за ограничений оно стало почти невозможным. Но мы быстро адаптировались к новым условиям. Круглосуточно работал наш Единый контактный центр, консультируя клиентов как по страховым продуктам, так и по порядку действий после страхового случая. В Тульском филиале работал дежурный офис.

Сегодня на сайте компании можно не только приобрести основные розничные страховые продукты «Росгосстраха», но и подать заявление об урегулировании страхового случая. Во время карантина наши агенты консультировали страхователей по телефону, использовали каналы связи, не предусматривающие непосредственного контакта со страхователями. Технологии продаж «Росгосстраха» сегодня дают возможность электронного документооборота и получения безналичных денег за полисы: оплату банковскими картами, интернет-эквайринг и т.д.

Мы растем быстрее рынка и в корпоративном канале: наши клиенты – юридические лица доверяют нам. Разрабатываются коробочные продукты для малого и среднего бизнеса, которые смогут продавать даже агенты.

Растем и в партнерском канале: запускаем программы с новыми банками-партнерами, в первую очередь с нашим акционером - банком «Открытие». Нарастили портфель по ипотечному страхованию, запустили крупные проекты в сегменте МФО.

- Все больше страховых услуг переходит в онлайн. Агент или digital – за кем будущее?

- Работает и то, и другое. Молодым ближе digital. Тем, кто постарше, важно общаться с агентом. Фактор человечности играет огромную роль, например, в ДМС, а тем более в страховании жизни, поскольку здесь много личностных моментов. Уже порядка 60% наших страховых агентов используют мобильные устройства. Эти инструменты успешно осваивают и агенты старшего возраста и нередко дают фору молодым.

Успешный агент нашего филиала зарабатывает в среднем 53 000 рублей. И это не предел: недавно компания обновила мотивационные программы, чтобы доказать, что наш агент может зарабатывать больше. Госстраховцы - это профессионалы, прагматики, которые видят рынок, а за свой труд хотят получать достойное вознаграждение. У них правильные цели. Компания делает все, чтобы соответствовать: разрабатываются новые страховые продукты, которые удобно продавать, а клиентам - выгодно покупать. Для агентов важно, на какую компанию они работают - у нее должно быть имя и вес на рынке, она должна вовремя платить за продажи, оперативно урегулировать убытки.

- Будете ли увеличивать агентский корпус Тульского филиала «Росгосстраха»?

- Мы ценим наших агентов, компания готова вкладываться в целеустремленных и эффективных людей. Возраст и профессиональный опыт не имеют значения. Важно, чтобы такому специалисту было удобно продавать наши продукты. Именно агенты — наши главные и самые требовательные клиенты. Мы хотим, чтобы агенты по-новому смотрели на работу, по-новому воспринимали бизнес, использовали современные технологии. «Росгосстрах» предоставляет такую возможность — та же платформа «Агентология», например, становится все более популярным инструментом.

- Ваши клиенты ощущают положительные перемены в компании?

- Конечно! Мы получаем от них положительные отзывы, и нас это радует. Сегодня сервисную составляющую мы ставим во главу угла: для нас важно, чтобы страхователям было удобно и комфортно не только при заключении договора, но и при урегулировании убытков. Сервис стал другой — люди хотят получать обслуживание онлайн, особенно при урегулировании убытков, быстро, без бумаг и очередей. Мы отмечаем, что многие клиенты десятилетиями доверяют свою страховую защиту «Росгосстраху»: у нас страхуются и дети, и даже внуки наших клиентов.

- Каковы планы филиала?

- Работать и развиваться дальше. «Росгосстраху» в следующем году исполняется 100 лет! Сегодня это современная и высокотехнологичная страховая компании, отвечающая требованиям ХХI века, способная удовлетворить потребность наших сограждан в доступных по цене продуктах при высоком уровне защиты и качестве клиентского сервиса. У нас огромный опыт и высококвалифицированная армия агентов. 13 августа 2020 года авторитетный холдинг «Ромир» опубликовал результаты исследования, согласно которому «Росгосстрах» - самая узнаваемая страховая компания страны, в рейтинге доверия россиян к страховщикам мы тоже на первом месте*.

*Подробности исследования на romir.ru

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