Туляки рассказали о нашествии белок Фото: Алексей ФОКИН

В минувшие выходные посетители Центрального парка в очередной раз могли увидеть белок. Удивление туляков вызвала не столько сама встреча с этими проворными зверьками, сколько их количество. Белки так и норовили выбежать из зеленой чащи на асфальт, поближе к людям.

- Пока мы гуляли по парку, встретили около 10 животных. Белки не боялись к нам подходить и выглядели, как ручные, - рассказала тулячка Светлана.

Жители уверены, что это не совсем типичное поведением для обаятельных зверьков. Обычно они предпочитают прятаться от посторонних взглядов, перебегая от дерева к дереву. Впрочем, иногда они все же появляются на оживленных дорожках парка, чтобы собрать комплименты прохожих, а возможно и получить лакомство. Но делают это не столь часто.

По словам зоотехника Арсения Помаскина, в таком поведении белок сейчас нет ничего удивительного. Причина этого кроется во времени года.

- Белки чувствуют осень, запасаться надо. Тут или в лес беги за орехами, грибами, либо у посетителей попроси. Естественно, попрошайничать проще, - говорит зоотехник.

Однако подкармливать зверьков следует с осторожностью. Им нельзя давать ни сладостей, ни соленых продуктов. Только так им можно не навредить.

- Лучше сыпать в кормушку. Белкам опасно бегать по земле и излишне привыкать к человеку. Кормить их можно фундуком, семечками тыквенными и подсолнуха, грецкими и кедровыми орехами. Белки любят не чищенное и сырое. Вредно - миндаль и арахис, - добавляет специалист.

Не стоит забывать и о том факте, что белки — это дикие животные. Поведение этого грызуна предсказать невозможно. Укус или царапина, оставленные зверьком, могут обернуться неприятными последствиями. В случае, если этого не удалось избежать, необходимо обратиться к медикам.