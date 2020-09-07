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В Тульской области "ВАЗ" лег на бок между деревом и железным забором

ДТП произошло в Узловой 6 сентября
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области "ВАЗ" лег на бок между деревом и железным забором

В Тульской области "ВАЗ" лег на бок между деревом и железным забором

Фото: соцсети

Вчера, 6 сентября, в Тульской области в городе Узловая произошло шокирующее ДТП, участником которого стал всего один автомобиль. Фото и видео с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

В Тульской области "ВАЗ" лег на бок между деревом и железным забором

В Тульской области "ВАЗ" лег на бок между деревом и железным забором

Фото: соцсети

По предварительным данным, около 16:30 в Узловой на улице Садовой водитель автомобиля “ВАЗ” не справился с управлением и врезался в металлический забор.

В Тульской области "ВАЗ" лег на бок между деревом и железным забором

В Тульской области "ВАЗ" лег на бок между деревом и железным забором

Фото: соцсети

После этого машина перевернулась на правый бок, застряв между деревом и забором. В результате ДТП пострадавших не обнаружено.

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