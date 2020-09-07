В семи районах Тульской области не обнаружили заражения коронавирусом

В 10 районах Тульской области не обнаружили заражения коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

По данным регионального оперативного штаба, с 1 по 7 сентября в Тульской области нетронутыми коронавирусом остались всего семь районов. В число не заразившихся районов вошли Алексинский, Воловский, Дубенский, Каменский, Куркинский, Тепло-Огаревский и Ясногорский районы.

Вместе с тем, инфекция была подтверждена у 200 жителей 20 районов и городских округов. Всего же с начала эпидемии в Тульской области зарегистрировано 9454 случая заболевания.

Есть и хорошие новости. Так, за минувшую неделю от коронавируса вылечились 274 жителя Тулы и других районов области. В общем количестве, число выздоровевших от коронавируса с начала эпидемии – 8344 человека.