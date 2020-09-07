Коронавирус в Тульской области, последние новости на 7 сентября 2020: 27 заболевших и 2 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 сентября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области число заболевших за минувшие сутки достигло 27 человек. Среди выздоровевших - 25 человек из Тулы и других районов области. В то же время болезнь унесла жизни 2 человек.

Статистика

В регионе снято большинство ограничений. В Тульской области открыты парки, скверы, общественные пространства. Работают ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. Распахнули двери музеи, кинотеатры, бильярдные и боулинг. Можно посетить спектакли, цирковые представления и концерты.

Масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте.