Журнал Кипра сдал исчезнувшего тульского бизнесмена Белобрагина

По данным кипрского издания “Politis”, тульский бизнесмен Антон Белобрагин со своей семьей получил гражданство Кипра за свои инвестиции. Это случилось в период с 2008 по 2012 гг. В это же время за инвестиции новое кипрское гражданство получили еще 34 человека, кто числился под следствием или чей бизнес находился под санкциями или административными штрафами.

Напомним, что еще в 2016-м году по Туле ходила громкая новость о похищении Андрея Белобрагина. Так, его “Лексус” был найден в кювете недалеко от Косой Горы. При этом иномарка была “потрепана”, как будто она предварительно попала в ДТП. Также, в салоне автомобиля были обнаружены следы крови. Однако, проведя предварительное расследование, было установлено, что данный случай является лишь инсценировкой.

Журнал Кипра сдал исчезнувшего тульского бизнесмена Белобрагина

Далее же следователи пытались собрать все улики против заказчиков убийства тульского бизнесмена. Под “прицел” попал и владелец сети “Лакмин”, которому приписали виновность в исчезновении Белобрагина. Причиной служили, якобы, ссоры из-за территория для бизнеса.

Журнал Кипра сдал исчезнувшего тульского бизнесмена Белобрагина

Отметим, что личность Белобрагина помнится тулякам своими скандальными постройками магазинов “Спар”. Также, бизнесмен дважды избирался в облдуму.