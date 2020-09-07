Житель Тульской области попал в команду Льва Лещенко в шоу "Голос 60+"

Житель Тульской области попал в команду Льва Лещенко на шоу "Голос 60+"

Житель Ясногорска Валентин Бузовкин стал участником шоу “Голос 60+”. Помимо того, что Валентину удалось выступить на этапе “слепых прослушиваний”, так он еще и попал в команду к Льву Лещенко.

Валентину Бузовкину 71 год. Почти вся молодость его связана с музыкой. В свое время он окончил Тульское музыкальное училище им. Даргомыжского, работал музыкантом в ресторанах в разных городах. На шоу житель Тульской области пришел с юным азартом и энтузиазмом.

Житель Тульской области попал в команду Льва Лещенко на шоу "Голос 60+"

На “слепых прослушиваниях” музыкант исполнил песню Лучо Даллы «Памяти Карузо» на итальянском языке. Дойдя до второго припева к музыканту из Ясногорска повернулся Лев Лещенко. Далее народный артист станет наставником Бузовкина в дальнейшие этапах телешоу. При этом, Лещенко отметил, что в миниатюрном Валентине кроется мощная жизненная сила, энергия и настоящий, красивый, итальянский бельканто.

Группа поддержки у Ясногорского музыканта была большая. С ним приехала на шоу его семья. Далее за успехом жителя Тульской области можно будет наблюдать на шоу “Голос 60+” каждую пятницу на Первом канале.