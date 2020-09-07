СК «Согласие» открыла в Туле новый офис продаж

Торжественный момент открытия нового офиса на ул. Октябрьской, 89. Фото: материалы пресс-служб

В начале сентября страховая компания «Согласие» открыла в Туле новый офис для комплексного обслуживания физических лиц, индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса. Офис расположен в Заречье по адресу: ул. Октябрьская, дом 89. Руководитель офиса - Дмитрий Батов, имеющий успешный опыт работы в «АльфаСтраховании», «Согазе» и других страховых компаниях.

В офисе созданы рабочие места не только для штатных сотрудников филиала, но и агентов, которые могут в комфортных условиях оформлять страховую документацию, принимать клиентов, проходить дистанционное обучение в Корпоративном университете «Согласия», консультироваться с кураторами. В Тульской области работают более 220 агентов компании по розничным продажам.

Развитие агентской сети и рост розничных продаж - стратегические цели СК «Согласие». Фото: материалы пресс-служб

- С конца 2019 года в дополнение к подразделениям в Туле, Новомосковске, Щекино и Тамбове мы открыли офисы в Алексине и Ефремове. Также в Туле были созданы 2 специализированных офиса (агентский и ипотечный центры) и 2 агентских офиса по франшизе. С начала года филиал продолжает демонстрировать рост бизнеса, также за прошедшие месяцы мы приняли в нашу команду новых сотрудников и сегодня открыли еще один полноценный офис, десятый по счету на территории Тульской области, – комментирует директор Тульского регионального филиала «Согласия» Александр Скворцов.

Развитие агентской сети и рост розничных продаж являются стратегическими целями страховой компании «Согласие». Для достижения поставленных целей «Согласие» продолжает увеличивать число офисов в регионах страны.