Еще двое жителей Тульской области скончались от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 6 сентября, стали известны новые данные о распространении коронавируса на территории Тульской области. Так, за минувшие сутки инфекция подтвердилась еще у 29 жителей региона.

Вместе с тем, есть и хорошие новости. За минувшие сутки поступили данные о 28 жителей области, которые смогли выздороветь от “ковида”. Их выписали после получения повторных отрицательных анализов на “ковид”.

Однако, продолжаются и летальные исходы, Так, за минувшие сутки установили еще два случая смерти с подтвержденным COVID-19.