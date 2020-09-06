В Тульской области введен карантин из-за африканской чумы у свиней Фото: Алексей ФОКИН

В Суворовском районе в хозяйстве одного местного фермера обнаружили вспышку африканской чумы у свиней. В связи с этим по району был введен карантин.

По данным местных СМИ, данный фермер ранее хотел скрыть факт падежа скота и закопал трупы животных на поле, которое находится рядом с его деревней. Однако, такой “клад” обнаружили соседи.

На данный момент на территории, которая находится на карантине, действуют строжайшие ограничения. Так, на территорию запрещен въезд и выезд транспорта, который не задействован в устранении очага АЧС. Также, категорически не разрешается посещение территории посторонними лицами, перемещение и убой животных. В районе будет произведен учет всех свиней под контролем местного самоуправления.

Помимо этого, новость о вспышке африканской чумы тульские ветеринары передали передали калужанам, чтобы те приянли своевременные меры по сохранению биосферы в национальном парке «Угра».