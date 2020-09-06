В Тульской области разыскиваемый 15-летний подросток погиб в ДТП Фото: Алексей ФОКИН

Ранее мы писали, что в субботу, 5 сентября, в Щекинском районе возле населенного пункта Житово сотрудники полиции, кинологических служб и МЧС искали пропавшего подростка. Было известно, что ребенку 15 лет, однако пол и время исчезновения не разглашались.

В ходе розыскных работ стало известно, что подросток погиб в ДТП, которое призошло в ночь с 4 на 5 сентября. По предварительным данным, ночью на 185-м километре автодороги М-2 "Крым" несовершеннолетнего жителя региона сбил автомобиль "Хёндэ", когда тот перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

На данный момент поиски завершены. Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.