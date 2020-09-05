В Туле прилюдно двоих парней заковали в наручники Фото: соцсети

Вчера вечером, 4 сентября, в Туле произошел необычный случай захвата. Так, на улице Фрунзе в районе дома №5 возле автомобиля “повязали” двух молодых людей. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Так, несколько человек в обычном гражданском виде, без полицейской формы, оперативно подбежали к автомобилю и надели наручники на двоих парней и вытащили их из машины. Есть версия, что захватчики - это сотрудники оперативной службы, а задержанные - это подозреваемые в преступлении или, как предположили некоторые туляки, закладчики.

На данный момент по данному случаю официальных комментариев от правоохранителей не поступало.