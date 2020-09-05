5 и 6 сентября туляки могут получить бесплатную прививку от гриппа возле крупного ТРЦ в городе Фото: Алексей ФОКИН

В Тульскую область поступила партия вакцины от гриппа «Совигрипп» и «Флю-М». Теперь и дети и взрослые могут сделать прививку для здоровья совершенно бесплатно. При этом, в эти выходные, 5 и 6 сентября, туляки могут вакцинироваться, не посещая медучреждение.

Так, 5 и 6 сентября с 10:00 и до 15:00 возле крупного ТРЦ города по адресу: ул.Пролетарской, 2, будет работать передвижной медицинский комплекс. В передвижном комплексе можно сделать бесплатную прививку от времени как детям, так и взрослым.

Отметим, что помимо передвижного комплекса за прививкой туляки могут обратиться к любое государственное медучреждение по месту жительства или работы.