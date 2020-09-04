В Туле могут создать новый маршрут для прогулок по примеру европейского туризма Фото: Алексей ФОКИН

В Туле обсудили вопрос о создании единого туристического центра, который будет объединять в себе наиболее популярные места, посещаемые туристами. Так, основой концепции стали туристические маршруты Европы. Основываясь на предварительных планах, данное нововведение позволит гостям города гулять по Туле от 3 до 5 часов.

Помимо этого, по всей Тульской области планируют развивать и экотуризм. На данный момент уже создаётся конкурс на гранты от министерства туризма. Для участия предложили разработать проекты на создание кемпингов и модульных строений, а также туристических маршрутов.