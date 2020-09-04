В Туле снова ограничат движение по улице Фридриха Энгельса Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на ул. Фридриха Энгельса снова ограничат движение транспорта. В этот раз ограничения, все также, введутся по причине проведения ремонтных дорожных работ.

Ограничения будут действовать с 08:00 5 сентября 2020 года до 08:00 6 сентября 2020 года по ул. Фридриха Энгельса (четная сторона) на участке от ул. Первомайской до дома 13Е, расположенного на ул. Первомайской. Так, на участке будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта.

Об этом сообщает администрация города.