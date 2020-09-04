В Туле из пожара на Косой Горе эвакуировали 12 человек Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, в Туле на Косой горе произошёл сильный пожар в многоквартирном жилом доме на ул. Гагарина. Пожарные незамедлительно выдвинулись на место происшествия и в течение 7 минут потушили возгорание.

При этом, помимо тушение огня, спасатели еще и ликвидировали из горящего дома 12 человек, среди которых был и один ребенок. Пожар уничтожил в одной из комнат диван, шкаф на площади 1,5 кв. метра, а также по всей площади закоптилась и сама квартира.

После тушения о происшествия сообщили и сами жители данного дома. О своем горе рассказала молодая девушка, которая по ее словам живёт в данном доме и стала жертвой пожара.

В Туле из пожара на Косой Горе эвакуировали 12 человек Фото: соцсети

Однако, многие туляки ее поддержали и предложили свою помощь — кто денежную, а кто-то ремонтную.

Причина пожара устанавливается.