В Тульской области отпразднуют День рождения Л.Н.Толстого Фото: материалы пресс-служб

9 сентября в Ясной Поляне пройдёт важный не только для музея-усадьбы, но и для всего региона, праздник — День рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. 192 года стукнет со дня рождения писателя. В честь этого в Ясной Поляне будет организован большой культурный праздник.

9 сентября будет работать сам музей, вход на территорию которого будет свободный. Экскурсии будут проводиться с 9:30 до 15:30. Отметим, что посещение музея-усадьбы возможно сейчас только при строгом соблюдении всех санитарных правил.

Основная праздничная программа начнётся в 12:00 традиционным «Словом о Толстом» на площадке у Дома писателя. Студенты факультета русской филологии и учащиеся региональных школ расскажут о влиянии Льва Николаевича и Ясной Поляны на их жизнь. После пройдёт возложение цветов к могиле Л. Н. Толстого в лесу Старый Заказ. Сами же букеты для возложения будут составлены из цветов, которые были выращены в яснополянской теплице. Помимо этого, в букете будут георгины от тульского селекционера а давнего друга Олега Дороганова, чьи цветы ежегодно украшают могилу писателя.

Отметим, что полюбоваться всеми выращенными цветами можно будет на специальной выставке, которая состоится 9 сентября с 11:00 до 15:30 на открытом воздухе, рядом со входом в Дом писателя.

Однако, и это еще не все. В ходе праздника пройдёт ещё и концерт струнного квартет, где прозвучат произведения Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена, Петра Чайковского и Александра Бородина. Начало концерта в 14:00 на площадке перед домом Л.Н. Толстого.