В выходные дни, 5 и 6 сентября, в Туле ожидается теплая и сухая погода Фото: Алексей ФОКИН

В грядущие выходные дни, 5 и 6 сентября, в Тульской области теплую летнюю погоду, однако небо обещает быть разным в эти два дня. Так, например, в субботу, в Туле ожидается пасмурное небо, а уже в воскресенье — облачное и с прояснениями.

5 сентября днем в Туле температура воздуха поднимется до +22 градусов, а вечером столбик термометра продержится в районе +18 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

В воскресенье, 6 сентября, в Туле температура днем продержится в диапазоне +24 градусов, а вечером термометр покажет +20 градусов. Дождей в этот день, также, не прогнозируется.