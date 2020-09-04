Туляки сообщили об опасной гадюке, которая чуть не съела кота

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Вчера на улице Металлургов произошло необычное происшествие. Возле одного из многоквартирных домов очевидцы обнаружили змею, а рядом с ней сидящего кота. По их словам, четырехлапый находился в большой опасности, что его пришлось спасать. Об этом туляки рассказали в социальных сетях.

- Металлургов 96 ползает гадюка, чуть не сожрала кота. Еле отбили, - написал автор поста в одном из местных пабликов во Вконтакте.

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Однако, как оказалось, что опасность данного пресмыкающегося была просто преувеличена, а коту ничего не угрожало. Оказалось, что вместо названной гадюки на земле оказался уж обычный, который выдал себя по жёлтым отметинам на голове. Однако, вместо ужаса и паники другие туляки просто посмеялись и перевели все в юмор:

- А это тёща Серёги с 40 дома, - прокомментировал один из подписчиков.

- Спокойно, это моя бывшая, - поддержал своим комментарием другой туляк.

- Да Вы что? Какая гадюка? Это же Чёрная мамба!, - пошутил третий участник сообщества.

Как оказалась змея возле жилого многоэтажного дома — непонятно. Есть версия, что сейчас змеи готовятся к зимовке, поэтому уж приполз в город в поисках более теплого и комфортного для себя места.