Жители Тульской области могут пожаловаться на родительские поборы в школах Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области запустилась горячая линия для родителей, дети которых учатся в школе. Так, каждый житель региона может пожаловаться на принудительные поборы с родителей для школьных нужд.

Министерство образования региона напомнило, что сбор денег с родителей на учебники, учебные пособия и дезинфицирующие средства недопустимо.

Пожаловаться на принудительные сборы денежных средств с родителей школьников можно телефону: +7 (4872) 55-92-38. +7 (4872) 55-92-38.